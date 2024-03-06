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Байден і Трамп лідирують за попередніми результатами праймеріз

06 березня 2024, 08:55
Байден і Трамп лідирують за попередніми результатами праймеріз
Фото: з вільних джерел
Трамп на праймеріз республіканців лідирує у 11 штатах, Байден на праймеріз демократів – у 15 штатах.

Президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирують на змаганнях від своїх партій.

Про це пише CNN.

Згідно з попередніми даними, Дональд Трамп лідирує у таких штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Вірджинія.

У Вермонті за підсумками опрацювання 88% бюлетенів Дональд Трамп набирає 46,8%, його випереджає Ніккі Гейлі з 49,3%.

Тим часом Демократичний праймеріз показує, що Джо Байден лідирує у штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Айова, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Юта, Вермонт, Вірджинія

На території Американське Самоа Байдена обійшов Джейсон Палмер.

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