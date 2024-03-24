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ПОЛІТИКА

Байден і Трамп перемагають на праймеріз у штаті Луїзіана

24 березня 2024, 09:12
Байден і Трамп перемагають на праймеріз у штаті Луїзіана
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
Суперники вже отримали достатню кількість делегатів для президентської номінації, тому праймеріз не викликали інтриги.

Чинний президент США демократ Джо Байден і колишній американський лідер республіканець Дональд Трамп перемогли на партійних праймеріз у Луїзіані в суботу, 23 березня.

Про це повідомляє AP.

Байден також взяв участь у праймеріз Демократичної партії в Міссурі, результати голосування у штаті, як очікується, будуть відомі лише наступного тижня.

Байден і Трамп вже перемогли основних конкурентів у межах своїх партій та здобули достатньо кількість делегатів, щоб отримати номінацію як кандидати на президентських виборах у листопаді, тому праймеріз наразі не викликають значної інтриги. Але за первинними виборами все ще уважно стежать на предмет явки та ознак протестних настроїв виборців.

Що стосується Байдена, то деякі ліберали висловлюють своє обурення військовою кампанією Ізраїлю проти Хамасу Секторі Гази через гуманітарну кризу в анклаві.

Трамп є панівною фігурою у своїй партії і вже втретє поспіль отримав номінацію від республіканців. Але він зіштовхнувся кримінальними справами та судовою тяганиною.

Офіційно кандидати у президенти США будуть оголошені на з'їздах обох партій улітку. Самі президентські вибори призначені на 5 листопада.

вибориТрампБайден

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