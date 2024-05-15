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Байден і Трамп погодилися на два раунди дебатів

15 травня 2024, 20:13
Байден і Трамп погодилися на два раунди дебатів
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
День виборів президента США призначений на 5 листопада 2024 року.

Президент США Джо Байден погодився провести дебати зі своїм опонентом на майбутніх виборах Дональдом Трампом. Дебати мають відбутися 10 вересня.

Про це він написав на своїй сторінці в Х(Telegram).

Байден зазначив, що майбутні осінні дебати транслюватимуть на телеканалі ABC News.

"Трамп каже, що організує власний транспорт. Я теж візьму свій літак. Я планую залишити його ще на чотири роки", – написав Байден.

Зокрема, день виборів президента США призначений на 5 листопада 2024 року. До 6 січня 2025-го голоси виборців мають бути офіційно підраховані в Конгресі, а 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація обраного президента.

Наразі Демократична та Республіканська партії США мають визначитися зі своїми кандидатами на національних з’їздах. 15 липня 2024 року офіційно визначити свого кандидата мають республіканці, а 19 серпня – демократи. Після цього протягом осені 2024-го триватимуть дебати й агітація.

Дональд ТрампДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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