Байден і Зеленський можуть зустрітися у Польщі в лютому – польське ЗМІ

У лютому американський президент може відвідати Польщу, де зустрінеться Володимиром Зеленським, який представить мирний план з 10 пунктів. Президенти також обговорять постачання нової зброї до України.

Як пише видання Dziennik Gazeta Prawna, для зустрічі розглядається два міста – Жешув і Варшава. Дипломатичне джерело видання з Києва повідомило, що президент України представить мирний план і також повернеться до теми гарантій безпеки Києва. Серед країн-гарантів, окрім США, могли б бути Канада, Туреччина, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина та Польща.

Наразі у Білому домі не розглядають можливість візиту Джо Байдена в Україну, хоча Байден не відмовився від цієї ідеї.