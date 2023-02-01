Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Байден і Зеленський можуть зустрітися у Польщі в лютому – польське ЗМІ

01 лютого 2023, 14:48
Байден і Зеленський можуть зустрітися у Польщі в лютому – польське ЗМІ
Georgian Servise / Saba Gujabidze (VOA)

У лютому американський президент може відвідати Польщу, де зустрінеться Володимиром Зеленським, який представить мирний план з 10 пунктів. Президенти також обговорять постачання нової зброї до України.

Як пише видання Dziennik Gazeta Prawna, для зустрічі розглядається два міста – Жешув і Варшава. Дипломатичне джерело видання з Києва повідомило, що президент України представить мирний план і також повернеться до теми гарантій безпеки Києва. Серед країн-гарантів, окрім США, могли б бути Канада, Туреччина, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина та Польща.

Наразі у Білому домі не розглядають можливість візиту Джо Байдена в Україну, хоча Байден не відмовився від цієї ідеї.

ПольщаБайден

Останні матеріали

Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Політика
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 14:11
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 09:18
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять
Політика
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять "живі хвилі" росіян по всьому фронту – Том Купер
Переклад iPress – 31 січня 2023, 15:45
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 31 січня 2023, 11:39
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Політика
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Переклад iPress – 31 січня 2023, 10:40
Про зрушення в Європі, танки і те, що насправді важливо. Дайте ще літаки та ракети – Філліпс О’Брайен
Політика
Про зрушення в Європі, танки і те, що насправді важливо. Дайте ще літаки та ракети – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 31 січня 2023, 09:06
Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Політика
Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Переклад iPress – 30 січня 2023, 15:34
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Бізнес & Фінанси
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Переклад iPress – 30 січня 2023, 12:02
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється