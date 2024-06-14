Байден і Зеленський підписали безпекову угоду між США та Україною – Reuters

США стали 16 країною, яка підписала угоду з безпеки з Україною.

Президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський підписали угоду між США та Україною з безпеки, розраховану на 10 років.

Про це повідомляє Reuters.

"Сторони визнають цю угоду як підтримку мосту до можливого членства України в альянсі НАТО", - йдеться у тексті.

У разі збройного нападу або загрози такого на Україну вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб провести консультації щодо заходів у відповідь і визначити, які додаткові потреби в обороні необхідні Україні, написано в угоді.

Відповідно до угоди, Сполучені Штати знову заявляють про свою підтримку захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності на тлі відновлення тиску росії на східному фронті України.

"Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україні потрібні значні збройні сили, потужний потенціал та постійні інвестиції в оборонну промислову базу, що відповідають стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)", - зазначається в тексті.

Зазначається, що Сполучені Штати мають намір надавати довгострокову матеріальну, навчальну, консультаційну, розвідувальну, охоронну, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захищати суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримувати майбутню агресію.

Водночас документ, як пояснили напередодні у Білому домі, не включає жодних зобов'язань з боку Вашингтона щодо використання його сил для захисту України. Він також не містить жодних грошових зобов'язань для американської сторони.