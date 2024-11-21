Байден ініціює списання половини боргу України на $4,65 млрд

Стільки ж зможе списати Трамп. Якщо захоче.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір списати половину боргу України на економічну допомогу — приблизно 4,65 мільярда доларів.

Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу.

"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це",— зазначив Міллер.

Після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Однак, на думку Міллера, цього не станеться.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", — наголосив він

Американський Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року.

За умовами цього документа, економічна допомога — близько 10 мільярдів доларів — надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

Водночас документ надає Джо Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики.

Він передбачає, що з 15 листопада 2024 року чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як решту 50% зможе пробачити 1 січня 2026 року вже наступний президент.