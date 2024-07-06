Байден може провести двосторонню зустріч із Зеленським у Вашингтоні

Зазначимо, станом на сьогодні українська сторона офіційно не казала про поїздку Зеленського до Вашингтона.

У президента США Джо Байдена працюють над організацією зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським уже наступного тижня. Вона може пройти в рамках саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це під час брифінгу розповів неназваний представник адміністрації президента США, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, 9 липня Байден зустрінеться з лідерами НАТО у рамках заходу, присвяченого 75-й річниці альянсу. У середу, 10 липня, на саміті він привітає Швецію як нового члена НАТО, на вечір заплановано спільну вечерю у Білому домі.

У четвер, 11 липня, відбудуться зустрічі з ЄС та партнерами альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні - Австралією, Японією, Республікою Корея та Новою Зеландією. У другій половині дня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Після цього Байден проведе заходи за участю майже 20 союзників та партнерів, які вже підписали угоди щодо безпеки з Україною.

"І хоча у президента буде досить напружений графік, ми працюємо над організацією зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, включаючи президента Зеленського. І найближчими днями ми матимемо більше інформації про них, якою ми поділимося", - додав чиновник.

Зазначимо, станом на сьогодні українська сторона офіційно не казала про поїздку Зеленського до Вашингтона.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що сподівається на сильні результати за підсумками саміту НАТО.

"Як ми обіцяли, маємо посилити ППО вдвічі протягом літа", - додав він.

Він також подякував США "за ще один крок для зміцнення нашої ППО", анонсував нові рішення, але не вдаючись до деталей.