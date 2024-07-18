Байден може вийти з президентських перегонів вже цими вихідними – Аxios

На президента США зростає тиск з боку лідерів партії та близьких друзів.

Декілька високопоставлених демократів приватно кажуть, що зростаючий тиск лідерів партії та близьких друзів переконає президента США Джо Байдена прийняти рішення вийти з президентської гонки вже цими вихідними.

Зазначається, що 81-річний президент, який зараз перебуває на самоізоляції через Covid, залишається зануреним у роботу. Але в приватному житті він змирився зі зростаючим тиском, поганими опитуваннями і несправедливою перевіркою, які унеможливлюють продовження його кампанії, розповіли виданню демократи.

За їхніми словами, вищі лідери партії, друзі та ключові донори вважають, що Байден не може перемогти, не може змінити громадське сприйняття його віку та гостроти розуму та не може забезпечити більшість у Конгресі.