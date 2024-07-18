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Байден може вийти з президентських перегонів вже цими вихідними – Аxios

18 липня 2024, 19:31
Байден може вийти з президентських перегонів вже цими вихідними – Аxios
На президента США зростає тиск з боку лідерів партії та близьких друзів.
Декілька високопоставлених демократів приватно кажуть, що зростаючий тиск лідерів партії та близьких друзів переконає президента США Джо Байдена прийняти рішення вийти з президентської гонки вже цими вихідними.
 
Про це пише Аxios.
 
Зазначається, що 81-річний президент, який зараз перебуває на самоізоляції через Covid, залишається зануреним у роботу. Але в приватному житті він змирився зі зростаючим тиском, поганими опитуваннями і несправедливою перевіркою, які унеможливлюють продовження його кампанії, розповіли виданню демократи.
 
За їхніми словами, вищі лідери партії, друзі та ключові донори вважають, що Байден не може перемогти, не може змінити громадське сприйняття його віку та гостроти розуму та не може забезпечити більшість у Конгресі.
 
"Президенту кажуть, що якщо він залишиться на посаді, Трамп може перемогти з великим відривом і знищити спадщину Байдена та надії демократів. Тиск на Байдена з вимогою зняти свою кандидатуру зростає до нестерпного рівня, особливо в останні кілька днів. Кампанія панічного тиску тисне на Байдена. Вона була невпинною і скоординованою", – йдеться у статті.
 
Демократи цілком очікують, що опитування після Національного з'їзду Республіканської партії покажуть можливий розгром, який може призвести до поразки Демократичної партії і в Конгресі.
 
"Його вибір – стати одним з героїв історії або бути впевненим у тому, що президентської бібліотеки Байдена ніколи не буде. Я молюся, щоб він вчинив правильно. Він рухається в цьому напрямку", – заявив один з близьких друзів президента.

 

Джо Байденпрезидентвійна в Україніросія окупанти

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