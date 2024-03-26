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ПОЛІТИКА

Байден на рік продовжив дію санкцій проти рф за причетність до кібератак

26 березня 2024, 21:58
Байден на рік продовжив дію санкцій проти рф за причетність до кібератак
У 2015 році колишній президент Барак Обама дозволив Мінфіну США вводити санкції проти осіб, які здійснюють кібератаки.

Президент Джо Байден ухвалив рішення про продовження дії санкцій за кібератаки на США ще на рік. У списку обмежень є і рф.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

В адміністрації Байдена вказують, що істотна шкідлива активність у кіберпросторі продовжує являти собою незвичну й екстраординарну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів.

"З цієї причини режим надзвичайного стану, запроваджений 1 квітня 2015 року, має зберігатися після 1 квітня 2024 року", - йдеться в заяві.

Тому Байден вирішив продовжити на один рік режим надзвичайного стану, запроваджений відповідно до указу 13694.

Також на сторінці Білого дому зазначено, що йдеться про збереження чинності заходів, запроваджених не тільки указом президента США 13694, а й аналогічним документом за номером 13757.

У 2015 році колишній президент Барак Обама дозволив Мінфіну США вводити санкції проти осіб, які здійснюють кібератаки.

За рік документ доповнили, і санкції вже могли вводити проти осіб, причетних до кіберактивності, яка загрожує істотною загрозою для національної безпеки, зовнішньої політики, економічного благополуччя або фінансової стабільності Сполучених Штатів, а також спрямована на підрив виборчих процесів або інститутів США.

Тоді під обмеження потрапили:

ФСБ росії;

  • Головне розвідувальне управління Генштабу рф;
  • ТОВ "Спеціальний технологічний центр" із Санкт-Петербурга;
  • НКО "Професійна асоціація дизайнерів систем обробки даних";
  • організація "ЦОР Секьюріті" з москви.

А 2017 року ці обмеження були закріплені ще й у законі "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій".

війнасанкціїкібератакиБайденрф тероризм

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