Байден на зустрічі з Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні

Президент США також сказав, що робиться все для того, щоб літаки F-16 надійшли в Україну вже влітку цього року.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

При цьому президент США не назвав жодних деталей. Лише уточнив, що Міністерство оборони згодом оприлюднить подробиці.

Також він сказав, що робиться все для того, щоб літаки F-16 надійшли в Україну вже влітку цього року.

Байден також заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні "змістився". За словами президента США, українським захисникам вдалося зупинити російських оккупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат. "І це дало зрозуміти, що росія не переможе в Україні. Україна переможе", – додав американський лідер.

Президент України Володимир Зеленський подякував за допомогу. Він зазначив, що буде розмова з президентом США про те, як зупинити російський терор.

"Ми маємо зупинити цю війну і повернути мир якомога швидше", - наголосив Зеленський.