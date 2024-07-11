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Байден на зустрічі з Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні

11 липня 2024, 20:35
Байден на зустрічі з Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні
Президент США також сказав, що робиться все для того, щоб літаки F-16 надійшли в Україну вже влітку цього року.
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України.
 
Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у  Вашингтоні. 
 
При цьому президент США не назвав жодних  деталей. Лише уточнив, що Міністерство оборони згодом оприлюднить подробиці.
 
Також він сказав, що робиться все для того, щоб літаки F-16 надійшли в Україну вже влітку  цього року.
Байден також заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні "змістився". За словами президента США, українським захисникам вдалося зупинити російських оккупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.
 
"І це дало зрозуміти, що росія не переможе в Україні. Україна переможе", – додав американський лідер.
 
Президент України Володимир Зеленський подякував за допомогу. Він зазначив, що буде розмова з президентом США про те, як зупинити російський терор.
 
"Ми маємо зупинити цю війну і повернути мир якомога швидше", - наголосив Зеленський.
 
Пізніше у Пентагоні підтвердили, що США передадуть ще одну батарею Patriot. Окрім цього пакет містить: 
 
– Боєприпаси для систем ППО NASAMS.
 
– Переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
 
– Боєприпаси для HIMARS.
 
– Протитанкові керовані ракети TOW, а також системи Javelin і AT-4.
 
– Боєприпаси різних калібрів. 
 
– Допоміжне обладнання для обслуговування техніки.

 

Джо Байденвійна в Україніросія окупантипідтримка України США

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