Байден на зустрічі з Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні
11 липня 2024, 20:35
Президент США також сказав, що робиться все для того, щоб літаки F-16 надійшли в Україну вже влітку цього року.
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України.
Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
При цьому президент США не назвав жодних деталей. Лише уточнив, що Міністерство оборони згодом оприлюднить подробиці.
Також він сказав, що робиться все для того, щоб літаки F-16 надійшли в Україну вже влітку цього року.
Байден також заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні "змістився". За словами президента США, українським захисникам вдалося зупинити російських оккупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.
"І це дало зрозуміти, що росія не переможе в Україні. Україна переможе", – додав американський лідер.
Президент України Володимир Зеленський подякував за допомогу. Він зазначив, що буде розмова з президентом США про те, як зупинити російський терор.
"Ми маємо зупинити цю війну і повернути мир якомога швидше", - наголосив Зеленський.
Пізніше у Пентагоні підтвердили, що США передадуть ще одну батарею Patriot. Окрім цього пакет містить:
– Боєприпаси для систем ППО NASAMS.
– Переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
– Боєприпаси для HIMARS.
– Протитанкові керовані ракети TOW, а також системи Javelin і AT-4.
– Боєприпаси різних калібрів.
– Допоміжне обладнання для обслуговування техніки.