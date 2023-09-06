Байден нагородив пілота В'єтнамської війни, який свого часу знехтував прямим наказом – BBC

81-річний капітан армії у відставці Ларрі Тейлор отримав Медаль пошани в Білому домі.

Президент США нагородив найвищою військовою медаллю країни пілота вертольота часів В'єтнамської війни, який знехтував прямим наказом і врятував своїх товаришів.

Його історію розповідає BBC.

У 1968 році він взяв участь у перестрілці на своєму вертольоті Cobra, щоб врятувати чотирьох американських військових від майже вірної смерті.



У ніч на 18 червня 1968 року патрульна група дальньої розвідки, яку врятував тодішній перший лейтенант Тейлор, потрапила під сильний вогонь і була оточена ворожими їм військами поблизу міста Хошимін.

Через нестачу пального та боєприпасів він здійснив низькі атаки, у той час як противник відкривав інтенсивний наземний вогонь у відповідь протягом приблизно півгодини.

Зрозумівши, що шлях втечі команди був смертельною пасткою, він зв'язався по рації і повідомив про нову точку евакуації.

Коли чоловіки прибули на місце, перший лейтенант Тейлор посадив гелікоптер, "цілком ігноруючи свою особисту безпеку", щоб забрати чотирьох військових, повідомили в Білому домі.

Чоловікам довелося чіплятися за зовнішню частину двомісного літака, оскільки всередині не було місця.



Президент Байден сказав на церемонії нагородження медалями у вівторок: "Рятувальний гелікоптер не прибув. Натомість лейтенант Тейлор отримав прямий наказ: повертатися на базу. Його відповідь була такою ж прямою: "Я виводжу своїх людей. Я виводжу своїх людей".



"Лейтенант Тейлор виконував би евакуацію сам, хід, який ніколи раніше не здійснювався на Cobra".

Літак уродженця Теннессі був кілька разів підбитий під час рятувальної місії.



"Він відмовився здатися. Він відмовився залишити співвітчизника американця». «Коли вимагав обов’язок, Ларрі зробив усе, щоб відповісти на цей виклик. Він переписав долю чотирьох сімей для майбутніх поколінь".



Лише 3515 військовослужбовців США отримали медаль пошани з 40 мільйонів, які служили з часів Громадянської війни.



