Байден наказав передати суду Гааги докази російських воєнних злочинів – NYT

И Чиновники вважають, що такий крок американського президента, свідчить про значну зміну політики США.

Президент США Джо Байден таємно наказав американському уряду ділитися з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі інформацією про воєнні злочини росії в Україні.

Про це повідомляє New York Times.

Про такий таємний наказ Байдена американському ЗМІ стало відомо від офіційних осіб, обізнаних з цим питанням. Чиновники вважають, що такий крок американського президента, свідчить про значну зміну політики США.

Як пояснили чиновники, ухвалене Байденом рішення перекреслює багатомісячний опір з боку Пентагону, який боявся, що такий крок може створити прецедент, який дозволить переслідувати американських військових.

За даними NYT, США мають інформацію про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, а також примусово депортувати українських дітей з окупованих територій.

Деякою інформацією, як стверджує NYT, американська сторона вже поділилася з українськими прокурорами, але не з судом Гааги​​.

Україна з початку повномасштабного вторгнення рф завела майже 90 тисяч справ за фактом воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. Воєнні злочини рф розслідує і

Наразі МКС видав ордер на арешт російського диктатора путіна за фактом незаконного вивезення українських дітей в рф. Ордер видали і на російського дитячого омбудсмена.