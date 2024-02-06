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Байден накладе вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України – Reuters

06 лютого 2024, 09:27
Байден накладе вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України – Reuters
Адміністрація Байдена хоче включити допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів у загальний пакет заходів підтримки.

Білий дім заявив, що застосує вето до законопроєкту про допомогу Ізраїлю, оскільки вважає його неповним. 

Про це повідомляє Reuters.

"Адміністрація настійно закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний виверт і натомість швидко відправити двопартійний закон про надзвичайні додаткові асигнування національної безпеки на стіл президента", — ідеться в заяві.

Впродовж кількох місяців адміністрація Байдена разом із демократами та республіканцями Сенату працювала над законопроєктом, який об'єднує реформування імміграційної системи, фінансування прикордонної безпеки, а також надання коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Білий дім висловив рішучу протидію "цьому виверту", стверджуючи, що він не забезпечує безпеку кордону, не допомагає Україні захиститися від агресії путіна, не підтримує безпеку американських синагог і мечетей, а також відмовляє в гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам, які переважно складаються з жінок і дітей.

допомога Українівійна в Україніросія окупантиБайден США

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