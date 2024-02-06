Байден накладе вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України – Reuters
Білий дім заявив, що застосує вето до законопроєкту про допомогу Ізраїлю, оскільки вважає його неповним.
Про це повідомляє Reuters.
"Адміністрація настійно закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний виверт і натомість швидко відправити двопартійний закон про надзвичайні додаткові асигнування національної безпеки на стіл президента", — ідеться в заяві.
Впродовж кількох місяців адміністрація Байдена разом із демократами та республіканцями Сенату працювала над законопроєктом, який об'єднує реформування імміграційної системи, фінансування прикордонної безпеки, а також надання коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Білий дім висловив рішучу протидію "цьому виверту", стверджуючи, що він не забезпечує безпеку кордону, не допомагає Україні захиститися від агресії путіна, не підтримує безпеку американських синагог і мечетей, а також відмовляє в гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам, які переважно складаються з жінок і дітей.