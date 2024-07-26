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Байден наполягав на припиненні вогню в Газі під час розмови з Нетаньягу

26 липня 2024, 09:23
Байден наполягав на припиненні вогню в Газі під час розмови з Нетаньягу
Фото: DW
Їхня зустріч відбулась у Білому домі.

Президент США Джо Байден обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу можливість якнайшвидшого припинення війни в Газі. 

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Президент і прем'єр-міністр детально обговорили події в Газі і поточні переговори щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників", - зазначили в адміністрації Байдена. 

Глава США заявив про необхідність закрити прогалини, якнайшвидше завершити угоду, повернути заручників додому і досягти довгострокового припинення війни в Газі.

Також Байден порушив питання гуманітарної кризи у Газі. 

Так, необхідність усунути будь-які перешкоди для потоку допомоги, відновити основні послуги для тих, хто їх потребує, а також було порушено питання про критичну важливість захисту життів цивільних під час військових операцій

"Президент Байден підтвердив непорушну відданість Сполучених Штатів безпеки Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану та його довірених осіб, включаючи Хамас, Хезболлу та хуситів", - резюмували в Білому домі.

 
 
СШАХАМАСІзраїль

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