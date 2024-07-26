Їхня зустріч відбулась у Білому домі.

Президент США Джо Байден обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу можливість якнайшвидшого припинення війни в Газі.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Президент і прем'єр-міністр детально обговорили події в Газі і поточні переговори щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників", - зазначили в адміністрації Байдена.

Глава США заявив про необхідність закрити прогалини, якнайшвидше завершити угоду, повернути заручників додому і досягти довгострокового припинення війни в Газі.

Також Байден порушив питання гуманітарної кризи у Газі.

Так, необхідність усунути будь-які перешкоди для потоку допомоги, відновити основні послуги для тих, хто їх потребує, а також було порушено питання про критичну важливість захисту життів цивільних під час військових операцій

"Президент Байден підтвердив непорушну відданість Сполучених Штатів безпеки Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану та його довірених осіб, включаючи Хамас, Хезболлу та хуситів", - резюмували в Білому домі.