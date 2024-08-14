Байден назвав українське вторгнення "справжньою дилемою для путіна" – Reuters

Ще в травні американський президент дав дозвіл Києву бити по території рф.

Військове вторгнення України в рф "створило справжню дилему" для російського президента путіна, заявив у вівторок президент Джо Байден, додавши, що американські офіційні особи перебувають у постійному контакті з українцями з приводу цього кроку.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Близько 1000 українських військових протаранили російський кордон рано-вранці 6 серпня на танках і бронетехніці. Пізно ввечері у вівторок американський чиновник заявив, що метою українського вторгнення на Курській дузі є змусити росію вивести війська з України для захисту російської території від транскордонного нападу.

Відповідаючи на запитання журналістів, Байден сказав, що протягом останніх шести-восьми днів він отримував інформацію про дії України кожні чотири-п'ять годин.

"Це створює справжню дилему для путіна", – сказав американський президент у своїх перших суттєвих коментарях щодо операції, яка, схоже, застала росіян зненацька.

США надали Україні зброю на мільярди доларів, призначену переважно для оборонних цілей, оскільки Україна намагається відбити російське вторгнення, розпочате в лютому 2022 року.

У травні Байден дозволив Києву використовувати зброю, надану США, проти військових об'єктів на території росії, які підтримують наступ на північно-східне українське місто Харків.

Білий дім заявив, що Україна не надала попереднього повідомлення про своє вторгнення, яке відбулося в Курській області рф.