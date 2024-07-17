Байден назвав умову, за якої він може покинути президентські перегони

Байден готовий покинути президентські перегони, тільки якщо лікар скаже йому, що він має справу з серйозною медичною проблемою.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що готовий вийти з президентських перемовин, якщо він матиме серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це він повідомив у інтерв'ю CBS News.

Зазначається, що Байден готовий покинути президентські перегони, тільки якщо лікар скаже йому, що він має справу з серйозною медичною проблемою.

"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось – лікарі – прийшли й сказали, що у вас така проблема", – відповів президент США.