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Байден назвав умову, за якої він може покинути президентські перегони

17 липня 2024, 10:57
Байден назвав умову, за якої він може покинути президентські перегони
Байден готовий покинути президентські перегони, тільки якщо лікар скаже йому, що він має справу з серйозною медичною проблемою.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що готовий вийти з президентських перемовин, якщо він матиме серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це він повідомив у інтерв'ю CBS News.  

Зазначається, що Байден готовий покинути президентські перегони, тільки якщо лікар скаже йому, що він має справу з серйозною медичною проблемою.
 
"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось – лікарі – прийшли й сказали, що у вас така проблема", – відповів президент США.
Джо Байденпрезидентвійна в Україніросія окупанти

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