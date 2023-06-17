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Байден не спрощуватиме вимоги України для вступу в НАТО

17 червня 2023, 20:12
Байден не спрощуватиме вимоги України для вступу в НАТО
Американський президент Джо Байден заявив, що він проти спрощення вимог для України на шляху до членства в НАТО.

Про це пише CNN.

На запитання, чи спростить він умови вступу України в НАТО, президент США відповів: "Ні. Тому що вони мають відповідати єдиним стандартам. Тому я не збираюся полегшувати це".

Байден додав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, але висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом та чи не є вона корумпованою.

"Я думаю, що вони зробили все, щоб продемонструвати здатність до військової координації, але є ціла проблема: чи безпечна їхня система? Чи не корумпована вона? Чи відповідає вона усім стандартам, яким відповідає кожна країна НАТО? Я думаю, що буде (відповідати). Я думаю, що можна це зробити. Але це не буде автоматично", - сказав Байден. 

СШАНАТОУкраїнаБайден

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