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ПОЛІТИКА

Байден не вводитиме заборону на TikTok, питання передасть Трампу

17 січня 2025, 14:58
Байден не вводитиме заборону на TikTok, питання передасть Трампу
Адміністрація чинного голови Білого дому залишить питання заборони на розсуд Трампа.

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден не вводитиме заборону на TikTok. Залишить долю соціальної мережі новобранному голові Білого дому Дональду Трампу.

Про це повідомляє Associated Press (AP).

Як нагадує видання, минулого року Конгрес у законі, який був підписаний Байденом, вимагав від материнської компанії TikTok ByteDance продати компанію до 19 січня, за день до інавгурації Трампа. Але, як стверджує неназваний чиновник, адміністрація чинного голови Білого дому залишить питання заборони на розсуд Трампа. 

"Трамп, який колись закликав заборонити додаток, з тих пір пообіцяв зберегти його доступність у США, хоча його перехідна команда не повідомила, як вони мають намір цього досягти", - пише AP. 

Тим часом майбутній радник з національної безпеки Майк Уолтц заявив, що федеральний закон, який може заборонити соціальну мережу також допускає продовження терміну дії, якщо "на столі буде життєздатна угода". 

За словами лідера демократів у Сенаті Чака Шумера, він розмовляв з Байденом й закликав його продовжити термін заборони соціальної мережі, оскільки для того, щоб знайти американського покупця й не порушувати життя мільйонів американців - потрібно більше часу. 

Цієї середи демократи намагались ухвалити закон, який би відтермінував би заборону, але його було заблоковано.

Дональд ТрампДжо БайденTikTok

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