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Байден не запросив Туреччину та Угорщину на саміт за демократію

Згідно з даними Держдепартаменту, у списку є Україна
Президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію у грудні 110 країн, зокрема більшість західних союзників, але не Угорщину та Туреччину, які також є членами НАТО.
Байден не запросив Туреччину та Угорщину на саміт за демократію Фото: з вільного доступу
Це випливає зі списку, опублікованого на сайті Держдепартаменту у вівторок, повідомляє "Європейська правда".
 
Згідно з даними Держдепартаменту, у списку є Україна.
 
Водночас запрошення не надійшло Росії та Китаю. Натомість на саміт запрошено Тайвань.
 
Серед країн Близького Сходу лише Ізраїль та Ірак візьмуть участь у онлайн-саміті, який заплановано на 9-10 грудня.
 
Байден запросив також Бразилію, хоча її ультраправий президент Жаїр Болсонару піддавався критиці за авторитарні погляди.
 
У Білому домі пояснили: саміт скликають, щоб обговорити "виклики, з якими стикається демократія, а також зміцнити фундамент демократичного оновлення".
 
В центрі уваги учасників саміту будуть перебувати зобов'язання і ініціативи з трьох основних тем: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння дотриманню прав людини.
 
Обговорення буде продовжено за рік - в рамках наступного саміту, на якому лідери зустрінуться вже не у віртуальному режимі, а особисто.
 
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24 11 2021 13:58
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