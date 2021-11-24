Байден не запросив Туреччину та Угорщину на саміт за демократію

Згідно з даними Держдепартаменту, у списку є Україна

Президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію у грудні 110 країн, зокрема більшість західних союзників, але не Угорщину та Туреччину, які також є членами НАТО.

Це випливає зі списку, опублікованого на сайті Держдепартаменту у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними Держдепартаменту, у списку є Україна.

Водночас запрошення не надійшло Росії та Китаю. Натомість на саміт запрошено Тайвань.

Серед країн Близького Сходу лише Ізраїль та Ірак візьмуть участь у онлайн-саміті, який заплановано на 9-10 грудня.

Байден запросив також Бразилію, хоча її ультраправий президент Жаїр Болсонару піддавався критиці за авторитарні погляди.

У Білому домі пояснили: саміт скликають, щоб обговорити "виклики, з якими стикається демократія, а також зміцнити фундамент демократичного оновлення".

В центрі уваги учасників саміту будуть перебувати зобов'язання і ініціативи з трьох основних тем: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння дотриманню прав людини.

Обговорення буде продовжено за рік - в рамках наступного саміту, на якому лідери зустрінуться вже не у віртуальному режимі, а особисто.