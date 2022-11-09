ПОЛІТИКА НОВИНИНа саміті G20 лідери мають прямо сказати йому про своє бачення стосовно того, що відбувається в Україні, про порушення росією усіх принципів, закладених у низці документів, які підписав ще Радянський СоюзПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден не зацікавлений в зустрічі з путіним - Держдеп США
Офіційний представник Державного департаменту США Вікторія Нуланд. Фото: radiosvoboda.org
У президента США Джо Байдена немає жодної зацікавленості у зустрічі з російським колегою володимиром путіним під час саміту "Великої двадцятки" (G20) .
Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на 17-й зустрічі щорічної Ялтинської європейської стратегії.
"Що стосується зустрічі на Балі, до неї ще мине певний час. Поки що я не бачу жодного інтересу до путіна з боку нашого президента", - сказала Нуланд, коментуючи можливість переговорів Байдена з президентом рф під час саміту G20.
Вона зазначила, що знає про намір путіна приїхати на Балі.
"Якщо він з’явиться, то, я думаю, лідери G20 мають дуже прямо сказати йому про своє бачення стосовно того, що відбувається в Україні, про порушення росією усіх принципів, закладених у низці документів, які підписав ще Радянський Союз. Ми переконані, що за певних обставин матимемо глибоку єдність, вимагаючи виведення російських військ з територіх України", - зазначила заступниця держсекретаря.
При цьому вона підкреслила, що путін наразі не зробив жодного кроку в цьому напрямку, хоча війна в Україні одночасно руйнує майбутнє і його країни.
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