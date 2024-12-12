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Байден номінував експосла США в Україні на найвищу дипломатичну відзнаку

12 грудня 2024, 11:35
Байден номінував експосла США в Україні на найвищу дипломатичну відзнаку
Польща США
Джеффрі Паєтт був послом США в Україні з 2013 по 2016 рік

Президент США Джо Байден номінував колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Джеффрі Паєтта на звання Career Ambassador, що є найвищим рангом у дипломатичній службі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

На цей час Паєтт працює в американському уряді на посаді помічника держсекретаря США із питань енергоресурсів. Паєтт був послом США в Україні з 2013 по 2016 рік, в період, коли росія тимчасово окупувала Крим.
 
Держсекретар США Ентоні Блінкен в офіційній заяві прокоментував номінації Паєтта та ще чотирьох американських дипломатів.
 
"Завдяки їхнім зусиллям Америка стала сильнішою, безпечнішою та кращою. Служба закордонних справ і Державний департамент висловлюють кожному з них особливу подяку за невтомну працю", – зазначив він.
СШАДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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