Байден номінував експосла США в Україні на найвищу дипломатичну відзнаку

Джеффрі Паєтт був послом США в Україні з 2013 по 2016 рік

Президент США Джо Байден номінував колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Джеффрі Паєтта на звання Career Ambassador, що є найвищим рангом у дипломатичній службі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

На цей час Паєтт працює в американському уряді на посаді помічника держсекретаря США із питань енергоресурсів. Паєтт був послом США в Україні з 2013 по 2016 рік, в період, коли росія тимчасово окупувала Крим.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в офіційній заяві прокоментував номінації Паєтта та ще чотирьох американських дипломатів.

"Завдяки їхнім зусиллям Америка стала сильнішою, безпечнішою та кращою. Служба закордонних справ і Державний департамент висловлюють кожному з них особливу подяку за невтомну працю", – зазначив він.