Байден обговорив із Сунаком підтримку України

Говорили і про проблему хуситів у Червоному морі.

Президент США Джо Байден і прем’єр Великобританії Ріші Сунак під час телефонної розмови обговорили подальшу підтримку України.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

“Звісно вони говорили про Україну та нагальну потребу в додатковому фінансуванні, яку вона зараз має, а також про підтримку здатності захищатися на полі бою”, – наголосив Кірбі.

Також під час розмови йшлося про ситуацію в Червоному морі. Байден та Сунак обговорили необхідність продовження міжнародних зусиль для зменшення бойового потенціалу хуситів.

Крім того, сторони обговорили ситуацію в Смузі Гази. Вони вказали на необхідність зменшити кількість цивільних жертв та посилити потік гуманітарної допомоги в регіон.