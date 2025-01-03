Байден обговорив можливі удари по ядерних об'єктах Ірану – ЗМІ

Не так давно Салліван представив Байдену варіанти потенційної атаки США на ядерні об’єкти Ірану.

Американський президент Джо Байден обговорив з командою з національної безпеки можливі удари по ядерних об'єктах Ірану в разі, якщо Тегеран зробить кроки до створення ядерної зброї до 20 січня.

Про це повідомляє Axios, посилаючись на джерела.

Видання пише, що на таємній зустрічі кілька тижнів тому радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван представив Байдену варіанти потенційної атаки США на ядерні об’єкти Ірану, якщо іранці перейдуть до ядерної зброї до 20 січня.

Журналісти додають, що удар Вашингтона по ядерних об'єктах Ірану може бути ризикованим кроком з боку президента, який обіцяв, що не дасть змоги Ірану розробити ядерну зброю, але який також ризикує передати новий конфлікт своєму наступникові.

Байден не дав зеленого світла на удар під час зустрічі і не робив цього відтоді. Зазначається, що президент США і його команда з національної безпеки обговорили різні варіанти і сценарії під час зустрічі, яка відбулася приблизно місяць тому, проте президент не ухвалив остаточного рішення.

За словами американського чиновника, зустріч у Білому домі не була спричинена новими розвіданими і не мала закінчитися рішенням президента США "так" чи "ні". Вона була частиною обговорення "розважливого планування сценарію" того, як США мають реагувати, якщо Іран наблизиться до збагачення урану до 90% чистоти до 20 січня. Інше джерело повідомило, що наразі в Білому домі не ведуться активні обговорення можливих військових дій проти ядерних об'єктів Ірану.

Промінчики Байдена стверджують, що дві тенденції - прискорення ядерної програми Ірану та ослаблення Ірану і його довірених осіб у війні з Ізраїлем - у сукупності дають Байдену необхідність і можливість завдати удару.

Також джерела кажуть, щодеякі з помічників Байдена, включаючи Саллівана, вважають, що погіршення можливостей ППО Ірану разом зі значним ослабленням регіональних проксі Ірану покращить шанси на успішний удар і зменшить ризик іранської помсти та ескалації в регіоні. Американський чиновник сказав, що Салліван не давав Байдену жодних рекомендацій з цього питання, а лише обговорював планування сценарію. Білий дім відмовився від коментарів.

За час перебування Байдена при владі іранська ядерна програма значно просунулася вперед, унаслідок чого Іран фактично став "державою, що перебуває на порозі ядерної зброї".

Так, Іран збільшив рівень збагачення урану до 60%, що досить близько до рівня 90%, необхідного для виробництва ядерної зброї, і сучасні іранські центрифуги можуть досягти цього за лічені дні.

Однак навіть якщо Іран вирішить створити бомбу, йому буде потрібно розробити ядерний вибуховий пристрій або боєголовку. Ізраїльська розвідка вважає, що на це піде не менше року.