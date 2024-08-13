Байден обговорив з європейськими союзниками напруженість на Близькому Сході – Reuters

Президент США Джо Байден провів розмови з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії щодо деескалації на Близькому Сході та припинення вогню в Смузі Гази.

Лідери п'яти країн заявили, що підтримують заклик США, Катару та Єгипту відновити переговори про припинення вогню в Газі, щоб укласти угоду якнайшвидше.

Також вони підкреслили, що "більше не можна втрачати часу".

Лідери країн висловили підтримку Ізраїлю проти будь-якої загрози з боку Ірану. Водночас вони закликали до розподілу та доставки допомоги в Газу.

Нагадаємо, що Президент Ірану Масуд Пезешкіян вважає, що США і Європа повинні закликати Ізраїль прийняти припинення вогню у Смузі Гази, щоб зменшити напруженість на Близькому Сході.