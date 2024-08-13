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Байден обговорив з європейськими союзниками напруженість на Близькому Сході – Reuters

13 серпня 2024, 08:55
Байден обговорив з європейськими союзниками напруженість на Близькому Сході – Reuters
Фото: Reuters
Лідери 5 країн висловили підтримку Ізраїлю проти будь-якої загрози з боку Ірану.
Президент США Джо Байден провів розмови з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії щодо деескалації на Близькому Сході та припинення вогню в Смузі Гази.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Лідери п'яти країн заявили, що підтримують заклик США, Катару та Єгипту відновити переговори про припинення вогню в Газі, щоб укласти угоду якнайшвидше.
 
Також вони підкреслили, що "більше не можна втрачати часу".
 
Лідери країн висловили підтримку Ізраїлю проти будь-якої загрози з боку Ірану. Водночас вони закликали до розподілу та доставки допомоги в Газу.
 
Нагадаємо, що Президент Ірану Масуд Пезешкіян вважає, що США і Європа повинні закликати Ізраїль прийняти припинення вогню у Смузі Гази, щоб зменшити напруженість на Близькому Сході.

 

війна в Україніросія окупантиДжо БайденІзраїль

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