Байден обговорив з європейськими союзниками напруженість на Близькому Сході – Reuters
13 серпня 2024, 08:55
Фото: Reuters
Лідери 5 країн висловили підтримку Ізраїлю проти будь-якої загрози з боку Ірану.
Президент США Джо Байден провів розмови з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії щодо деескалації на Близькому Сході та припинення вогню в Смузі Гази.
Про це повідомляє Reuters.
Лідери п'яти країн заявили, що підтримують заклик США, Катару та Єгипту відновити переговори про припинення вогню в Газі, щоб укласти угоду якнайшвидше.
Також вони підкреслили, що "більше не можна втрачати часу".
Лідери країн висловили підтримку Ізраїлю проти будь-якої загрози з боку Ірану. Водночас вони закликали до розподілу та доставки допомоги в Газу.
Нагадаємо, що Президент Ірану Масуд Пезешкіян вважає, що США і Європа повинні закликати Ізраїль прийняти припинення вогню у Смузі Гази, щоб зменшити напруженість на Близькому Сході.