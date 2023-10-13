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Байден обійшов Трампа, але програє двом іншим кандидатам

13 жовтня 2023, 11:53
Байден обійшов Трампа, але програє двом іншим кандидатам
Фото: Reuters
Чинний президент США Джо Байден в рейтингу політичних симпатій на один відсотковий пункт випереджає колишнього президента Дональда Трампа за рік до виборів.

Про це повідомляє The Hill, спираючись на опитування Fox News.

Результати опитування показали, що Трамп має гірші показники за Байдена, ніж інші кандидати, які змагаються за місце від Республіканської партії.

Підтримка байдена сягає 45%-49% проти кожного іншого республіканця, який балотується в президенти. 

Проте, губернатор Флориди Рон Десантіс має перевагу в 2 пункти над чинним американським президентом.

Екс губернаторка Південної Кароліни та  колишний посол США в ООН Ніккі Хейлі випереджає Байдена на 4 пункти.

Опитування показують, що Трамп все ще впевнено лідирує на потенційних праймеріз від республіканців з 59% підтримки. ДеСантіс має 13%, Хейлі – 10%, Вівек Рамасвамі опустився до 7%.

Колишній віце президент Майк Пенс, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та сенатор Тім Скотт отримали менше 5%.

 
вибориСШАТрампБайден

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