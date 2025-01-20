Байден оголосив превентивне помилування для ворогів Трампа
Сьогодні, 20 січня, Джо Байден оголосив превентивне помилування для людей, яких наступник республіканців Дональд Трамп вважав мішенню для відплати, включаючи колишнього законодавця-республіканця Ліз Чейні, колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі та колишнього старшого медичного радника президента США Ентоні Фаучі.
Помилування поширюється на всіх законодавців, включно з Чейні, які входили до складу спеціальної комісії Конгресу, що розслідувала штурм Капітолію прихильниками Трампа 6 січня 2021 року, а також на офіцерів поліції, які давали свідчення перед цією комісією.
Про це повідомляє Reuters.
Трамп неодноразово закликав до судового переслідування своїх ворогів з моменту перемоги на виборах.
"Ці державні службовці служили нашій нації з честю і гідністю і не заслуговують на те, щоб бути об'єктами невиправданих і політично мотивованих переслідувань", — йдеться в заяві Байдена.
Міллі сказав, що "дуже вдячний" Байдену за помилування.