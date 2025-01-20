Байден оголосив превентивне помилування для ворогів Трампа

Помилування захистить деяких з найбільших політичних ворогів Трампа від судового переслідування.

Сьогодні, 20 січня, Джо Байден оголосив превентивне помилування для людей, яких наступник республіканців Дональд Трамп вважав мішенню для відплати, включаючи колишнього законодавця-республіканця Ліз Чейні, колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі та колишнього старшого медичного радника президента США Ентоні Фаучі.

Помилування поширюється на всіх законодавців, включно з Чейні, які входили до складу спеціальної комісії Конгресу, що розслідувала штурм Капітолію прихильниками Трампа 6 січня 2021 року, а також на офіцерів поліції, які давали свідчення перед цією комісією.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп неодноразово закликав до судового переслідування своїх ворогів з моменту перемоги на виборах.

"Ці державні службовці служили нашій нації з честю і гідністю і не заслуговують на те, щоб бути об'єктами невиправданих і політично мотивованих переслідувань", — йдеться в заяві Байдена.

Міллі сказав, що "дуже вдячний" Байдену за помилування.