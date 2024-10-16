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ПОЛІТИКА

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на суму $425 млн

16 жовтня 2024, 20:46
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на суму $425 млн
з вільних джерел
Пакет включає додаткові засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля" та інше озброєння.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у середу, 16 жовтня, оголосив про пакет військової допомоги для України на суму 425 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Як зазначили у Білому домі, американський лідер оголосив новий пакет для ЗСУ за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У пакет увійшли: засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "критично важливі боєприпаси".

Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин.

У свою чергу Зеленський поінформував Байдена про свій план перемоги. І лідери доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків.

При цьому голова української держави за підсумками переговорів із Байденом написав, що вдячний йому, обом партіям Конгресу та американському народу за новий пакет, до якого "увійшли нові системи ППО та далекобійне озброєння".

Український президент своєю чергою подякував Байдену, обом партіям Конгресу та американському народу за оголошений оборонний пакет.

Він додав, що в розмові з президентом США запропонував "розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї" та обговорив важливість додаткових тренувань для українських військових.

Джо Байдендопомога Українівійна

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