Байден оголосив про вихід з президентських перегонів (оновлено)

Він також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.

Президент США Джо Байден заявив 21 липня, що виходить із президентських перегонів.

Повідомлення про це з'явилося в його соцмережах.

У тексті заяви Джо Байден говорить про те, що наразі Америка має найсильнішу економіку у світі, потужні інвестиційні проекти для відродження країни, а також реалізацію багатьох соціальних проектів, зокрема в медицині. Він також нагадав про ухвалення закону щодо безпечного використання зброї та перше в історії США призначення афроамериканки до Верховного Суду.

Джо Байден у своїй заяві говорить, що всі ці та інші позитивні кроки були зроблені завдяки американському народу, а спільні дії президента та громадян допомогли захистити і зберегти демократію.

"Для мене було найбільшою честю в житті служити вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, вважаю, що в інтересах моєї партії та країни я маю відмовитися від висування та зосередитися винятково на виконанні своїх обов'язків президента протягом строку, що залишився", - заявив 81-річний Байден у зверненні до американців.

Раніше цього тижня кілька американських ЗМІ повідомили, що, за даними джерел, Джо Байден може оголосити про рішення вийти з передвиборчих перегонів 20-21 липня.

Експерти раніше називали потенційних кандидатів на посаду президента від Демократичної партії в разі припинення кандидатства Байдена. Серед потенційних кандидатів називають віцепрезидентку Камалу Гарріс, губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома та губернатора Мічигану Гретхен Вітмер. Гарріс займає лідируючу позицію на заміну Байдена, хоча вона не набагато популярніша за президента за результатами опитувань. Інші кандидати, такі як Енді Башир з Кентуккі та Рой Купер з Північної Кароліни, а також міністр транспорту Піт Буттіджедж, міністр комерції Джина Раймондо та сенатор з Огайо Шеррод Браун, мають менше шансів.

Джо Байден 27 липня провалив дебати з кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом, після чого представники Демократичної партії, яку представляє Байден, стали закликати його вийти з передвиборчої кампанії.

Згодом президент США опублікував ще один допис в соцмережі, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віце-президента США Камалу Харріс.

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи - настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це", - заявив Байден.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку Джо Байден запропонував висунути кандидатом у президенти, заявила, що має намір домогтися офіційного висунення від Демократичної партії і перемогти кандидата від республіканців Дональда Трампа на виборах у листопаді 2024 року.

"Я зроблю все, що в моїх силах, для об'єднання Демократичної партії - і об'єднання нашої країни, - щоб перемогти Дональда Трампа", - заявила Гарріс.

Вона подякувала Байдену за те, що він висунув її кандидатуру, і назвала його рішення вийти з президентських перегонів "самовідданим і патріотичним". "У нас є 107 днів до виборів. Разом ми будемо боротися. Разом ми переможемо", - заявила Гарріс.