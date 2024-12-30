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Байден оголосив військову допомогу Києву на $2,5 млрд – Білий дім

30 грудня 2024, 13:41
Байден оголосив військову допомогу Києву на $2,5 млрд – Білий дім
Фото: DW
Кошти розділять на дві частини.

Сьогодні, 30 грудня, США виділили Україні пакет військової допомоги на суму майже 2,5 мільярди доларів.

Про це оголосив президент Сполучених Штатів Джо Байден, повідомлення якого поширив Білий дім.

"Сьогодні я з гордістю оголошую про виділення майже $2,5 млрд на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії", – заявив Байден.

За його словами, від початку повномасштабної війни росії, США згуртували світ, щоб підтримати український народ.

Американський президент додав, що його головним пріоритетом є надання Україні підтримки, необхідної для перемоги.

Це стане останнім пакетом допомоги в межах підтримки, яка була схвалена американським Конгресом.

Половина кошттів - 1,22 млрд виділяють в рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки (USAI) і вони направляються на виробництво зброї. Їх Україна отримає через місяці чи навіть роки.

Решта 1,25 млрд доларів надійдуть найближчим часом у вигляді зброї, зокрема сотень тисяч артилерійських боєприпасів і ракет, а також сотень одиниць бронетехніки.

Міністерство оборони США вже виділило усі гроші, що залишилися в рамках програми USAI, які Конгрес виділив після законопроєкту про допомогу, що був підписаний у квітні. 

Крім того, Білий дім повністю використав кошти Конгресу США, виділені на підтримку скорочення обладнання з американських складів для України.

 
СШАвійна в Україніпідтримка України

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