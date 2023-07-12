Байден озвучив підсумки саміту НАТО

Підтримка України триватиме. Захід надаватиме ресурси для протидії будь-якій агресії.

У довгостроковій перспективі партнери допомагатимуть забезпечувати безпеку України. Для цього вони ухвалили відповідну декларацію.

Про це президент США Джо Байден заявив під час промови на саміті НАТО, передає телеканал FREEДОМ.

За його словами, сьогодні, 12 липня, представники "Великої Сімки" погодили декларацію, в якій йдеться про те, що підтримка України триватиме і в майбутньому.

"Наші країни та країни, які захочуть приєднатися, визначатимуть довгострокові зобов'язання безпеки України. Ми допомагатимемо Україні будувати прикордонну оборону на землі, у повітрі та на морі", – акцентував Джо Байден.

Україні продовжать надавати ресурси, необхідні для того, щоб відбити будь-яку агресію. На думку очільника Білого дому, це вагомий внесок у зміцнення безпеки.

Зазначимо, раніше пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що дуже важко узгодити терміни вступу України до Альянсу, поки країна все ще перебуває у стані війни. Вона наголосила, що українці досягли значного прогресу в низці демократичних реформ і реформ сектору безпеки, проте належить ще чимало працювати в цьому напрямку.

Україна вже зробила позитивні кроки, які призвели до згоди НАТО спростити процес вступу, усунувши ключову перешкоду для України – План дій щодо членства.