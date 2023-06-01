Байден перетинає "червоні лінії" путіна щодо війни в Україні – WP
Сполучені Штати продовжують надавати Україні озброєння. Зокрема у президента Джо Байдена зростає бажання перетнути "червоні лінії".
Про це пише Washington Post.
Як наголошує видання, від кремля постійно лунають погрози щодо допомоги Вашингтона Києву. Проте адміністрація Байдена і надалі поповнює український арсенал зброї. Йдеться і про рішення президента США допомогти Україні з отриманням винищувачів F-16 – саме це є для путіна новою "червоною лінією", котра може звести Америку і росію в прямому конфлікті.
Зазначається, що рішучість Байдена полягає, зокрема, у невиконанні обіцянок путіна щодо покарання Заходу через його військову допомогу Україні. Блеф глави кремля грає не на користь росії.
"росія стільки разів знецінювала свої червоні лінії, кажучи, що певні речі є неприйнятними, а потім нічого не робила, коли вони відбувалися. Проблема в тому, що ми не знаємо фактичної червоної лінії. Це в голові однієї людини, і це може змінюватися з дня на день", – заявив експерт з питань росії у Фонді Карнегі Максим Саморуков.
Також видання зауважує, що відсутність реакції з боку росії вплинуло на думку держсекретаря Ентоні Блінкена, який є ключовою довіреною особою Байдена.<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">