Байден перетинає "червоні лінії" путіна щодо війни в Україні – WP

У Вашингтоні помітили, що москва постійно блефує, коли погрожує наслідками за поставки зброї Україні.

Сполучені Штати продовжують надавати Україні озброєння. Зокрема у президента Джо Байдена зростає бажання перетнути "червоні лінії".

Про це пише Washington Post.

Як наголошує видання, від кремля постійно лунають погрози щодо допомоги Вашингтона Києву. Проте адміністрація Байдена і надалі поповнює український арсенал зброї. Йдеться і про рішення президента США допомогти Україні з отриманням винищувачів F-16 – саме це є для путіна новою "червоною лінією", котра може звести Америку і росію в прямому конфлікті.

Зазначається, що рішучість Байдена полягає, зокрема, у невиконанні обіцянок путіна щодо покарання Заходу через його військову допомогу Україні. Блеф глави кремля грає не на користь росії.

"росія стільки разів знецінювала свої червоні лінії, кажучи, що певні речі є неприйнятними, а потім нічого не робила, коли вони відбувалися. Проблема в тому, що ми не знаємо фактичної червоної лінії. Це в голові однієї людини, і це може змінюватися з дня на день", – заявив експерт з питань росії у Фонді Карнегі Максим Саморуков.

Також видання зауважує, що відсутність реакції з боку росії вплинуло на думку держсекретаря Ентоні Блінкена, який є ключовою довіреною особою Байдена.