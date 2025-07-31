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ПОЛІТИКА

Байден переживає політичну ізоляцію – Politico

31 липня 2025, 19:09
Байден переживає політичну ізоляцію – Politico
Попри це, перехожі тепло вітають Байдена поза столицею, а його команду сьогодні складають лише кілька людей — серед них давня помічниця Енні Томасіні та представниця Фонду Байдена Келлі Скаллі.

Колишній президент США Джо Байден, який десятиліттями залишався у центрі американської політики, нині веде тихе життя, перебуваючи далеко від Вашингтона.

За інформацією Politico, 46-й президент більшість часу проводить на самоті в Делавері, працюючи над мемуарами та проходячи лікування від агресивної форми раку простати.

Його пересування тепер значно скромніші — Байден літає комерційними рейсами, без розкоші, яку часто мають екслідери. У Вашингтоні ж його найближче оточення стає фігурантами закритих слухань щодо нібито приховування проблем зі здоров’ям Байдена, зокрема когнітивних порушень та використання AutoPen під час перебування при владі.

Попри це, перехожі тепло вітають Байдена поза столицею, а його команду сьогодні складають лише кілька людей — серед них давня помічниця Енні Томасіні та представниця Фонду Байдена Келлі Скаллі.

Колишні союзники визнають, що політична присутність Байдена суттєво зменшилася. Мемуари експрезидента були продані за 10 мільйонів доларів — значна, але все ж менша за гонорар Барака Обами. Тим часом Комітет з нагляду Палати представників продовжує ставити під сумнів стан здоров’я Байдена, тоді як республіканці називають заяви його захисників «прикриттям правди».

З’являються й внутрішні розбіжності: синові президента, Гантеру Байдену, дорікнули за публічні заяви щодо можливої причини невдалого виступу батька на дебатах у 2024 році.

Politico підсумовує, що політична кар’єра Джо Байдена невідворотно наближається до завершення, хоча його вплив на Демократичну партію ще відчутний.

СШАДжо Байден

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