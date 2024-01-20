Байден підписав тимчасовий бюджет США, щоб уникнути часткового шатдауну

Фінансування окремих програм передбачено до початку березня.

Президент США Джо Байден підписав закон H.R. 2872, який передбачає тимчасове фінансування федерального уряду до початку березня, щоб запобігти частковому шатдауну.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Без цього закону припинення фінансування мало статися 20 січня, під час часткового шатдауну відбулося б призупинення роботи окремих федеральних органів.

Згідно з документом, передбачається, що чотири з 12 бюджетних програм отримають фінансування до 1 березня, а решта вісім – до 8 березня

У четвер, 18 січня, обидві палати Конгресу США ухвалили відповідний законопроєкт про тимчасове фінансування.

Ухвалення цього закону важливе для України тому, що після бюджетних питань американський парламент має зайнятися додатковим запитом адміністрації президента США на $106 млрд, який передбачає гроші для фінансової й військової допомоги Україні.