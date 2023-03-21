Байден підписав закон про розсекречення інформації щодо походження COVID-19

Потрібно зрозуміти походження коронавірусу, аби краще запобігти майбутнім пандеміям.

Президент США Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації, пов’язаної з виникненням COVID-19.

Про це повідомляє Білий дім.

"Я поділяю мету Конгресу Сполучених Штатів оприлюднити якомога більше даних про походження коронавірусної хвороби", - зазначив американський лідер.

Байден розповів, що ще у 2021 році наказав розвідці використовувати всі наявні інструменти для розслідування виникнення COVID-19.

Зі його слів, робота триває. Адже потрібно зрозуміти походження коронавірусу, аби краще запобігти майбутнім пандеміям.

Відтак, як вказав політик, продовжуватимуться перегляди всієї секретної інформації, яка стосується походження COVID-19, включаючи потенційні зв'язки з Інститутом вірусології Уханя.

"Запроваджуючи це законодавство, моя адміністрація розсекретить і поширить такі дані, наскільки це можливо, відповідно до моїх конституційних повноважень щодо захисту від розголошення інформації, яка може завдати шкоди національній безпеці", - додав президент США.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах вважають, що витік із лабораторії в китайському Ухані є найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.