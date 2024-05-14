Байден підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з росії

Разом із країнами G7 Штати прагнуть зруйнувати російську монополію.

Президент США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану в країну, щоб припинити залежність від рф у галузі ядерної енергетики.

Про це йдеться у заяві радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана, опублікованій на сайті Білого дому, який назвав цей закон "історичним".

Він додав, що на прохання президента Конгрес виділив 2,72 мільярда доларів для запуску нових потужностей зі збагачення урану в Сполучених Штатах.

Закон набуде чинності через 90 днів, водночас він допускає винятки на випадок, якщо під загрозою опиниться забезпечення роботи реакторів у США.

За даними Міністерства енергетики, росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для живлення понад 90 американських комерційних реакторів, що робить її іноземним постачальником №1. Ці продажі приносили росії приблизно 1 мільярд доларів на рік, і Білий дім заявив, що залежність від російських джерел урану "створює ризик для економіки США". Водночас заміщення цих поставок може бути складним завданням і призвести до підвищення вартості збагаченого урану на 20%.

кремлівський ядерний гігант "Росатом" наразі є єдиним у світі комерційним постачальником низькозбагаченого урану з високим вмістом урану, відомого як HALEU.