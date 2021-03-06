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Байден планує обговорити з Путіним питання кібербезпеки

Ми очікуємо, що це буде одним із питань, які президент (Байден) обговорить з президентом Путіним на саміті, який пройде через два тижні
Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві планує обговорити питання кібербезпеки. Таке питання він вирішив підняти на тлі останніх хакерських атак у США та за кордоном.
Байден планує обговорити з Путіним питання кібербезпеки Фото: з вільного доступу
Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні.
 
Так, на брифінгу Псакі прокоментувала нещодавню хакерську атаку на бразильську компанію JBS та ситуацію з кібербезпекою. 
 
"Ми очікуємо, що це буде одним із питань, які президент (Байден) обговорить з президентом Путіним на саміті, який пройде через два тижні", - наголосила вона.
 
Псакі також зазначила, що Вашингтон не виключає застосування якихось заходів у відповідь на кібератаку на компанію JBS.
 
Сьогодні вночі стало відомо, що хакери здійснили атаку на компанію JBS, яка займається переробленням м'яса в Північній Америці та Австралії. Через кібератаку компанії довелося зупинити роботу заводів. У причетності до атаки підозрюють хакерів з Росії.
 
Додамо, до цього Байден говорив, що під час зустрічі з Путіним дасть зрозуміти, що не дозволить Росії порушувати права людини.
 
Також під час саміту у Женеві Байден хоче обговорити з Путіним питання України та Білорусі.
 
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03 06 2021 13:51
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