НОВИНИПрезидент США Джо Байден під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві планує обговорити питання кібербезпеки. Таке питання він вирішив підняти на тлі останніх хакерських атак у США та за кордоном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден планує обговорити з Путіним питання кібербезпеки
Ми очікуємо, що це буде одним із питань, які президент (Байден) обговорить з президентом Путіним на саміті, який пройде через два тижні
Фото: з вільного доступу
Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні.
Так, на брифінгу Псакі прокоментувала нещодавню хакерську атаку на бразильську компанію JBS та ситуацію з кібербезпекою.
"Ми очікуємо, що це буде одним із питань, які президент (Байден) обговорить з президентом Путіним на саміті, який пройде через два тижні", - наголосила вона.
Псакі також зазначила, що Вашингтон не виключає застосування якихось заходів у відповідь на кібератаку на компанію JBS.
Сьогодні вночі стало відомо, що хакери здійснили атаку на компанію JBS, яка займається переробленням м'яса в Північній Америці та Австралії. Через кібератаку компанії довелося зупинити роботу заводів. У причетності до атаки підозрюють хакерів з Росії.
Додамо, до цього Байден говорив, що під час зустрічі з Путіним дасть зрозуміти, що не дозволить Росії порушувати права людини.
Також під час саміту у Женеві Байден хоче обговорити з Путіним питання України та Білорусі.
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03 06 2021 13:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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