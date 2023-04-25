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ПОЛІТИКА

Байден планує складну передвиборчу кампанію — NYT

25 квітня 2023, 08:30
Байден планує складну передвиборчу кампанію — NYT
Його передвиборча кампанія буде складною і полягатиме у запобіганні поверненню до влади його опонента Дональда Трампа.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вже планує проведення майбутньої передвиборчої кампанії. Однак вона полягатиме у тому, щоб запобігти поверненню до влади Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times.

Як з'ясувало видання, Байден планує у вівторок, 25 квітня, оголосити про своє висунення на другий термін президентства. Близько до нього люди говорять, що він оголосить про це, як і попереднього разу у відео. Він звернеться до американців із закликом "пам’ятати, хто вони є".

В США вважають,що повторна спроба Байдена зайняти президентське крісло буде досить складною. Йому необхідно буде як відстоявати свої погляди, так і протидіяти Трампу.

Очікується, що Байден також запросить у Вашингтон "фінансових донорів" його кампанії. Там буде проведений своєрідний фінансовий саміт, який і розпочне гонку. Попередньо, зустріч відбудеться в п'ятницю.

Після цього Байден найме персонал, який зможе працювати за межами Білого дому: керівника кампанії, помічників з комунікацій, керівників кампаній штату, опитувальників, фінансових менеджерів, волонтерів тощо.

вибориБайден

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