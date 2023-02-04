Байден планує відвідати Польщу - канцелярія Дуди

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір невдовзі здійснити візит до Польщі.

Про це повідомило польське видання RMF24

«Марчін Пшидач, керівник Управління міжнародної політики Канцелярії президента Республіки Польща, після зустрічі з радником з питань національної безпеки США Джейком Салліваном і заступницею глави дипломатії США Венді Шерман у Вашингтоні заявив, що президент Байден приїде до Польщі найближчим часом», - повідомило видання.

Під час візиту до США представник адміністрації президента Польщі обговорював розвиток відносин, питання безпеки і присутність військ США на території республіки, а також подальшу допомогу Україні.