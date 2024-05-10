Байден планує ввести мита на електромобілі з Китаю

Таке рішення є кульмінацією перегляду тарифів, уперше запроваджених за часів Трампа, починаючи з 2018 року.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова представити масштабне рішення щодо тарифів на китайські товари вже наступного тижня, яке, ймовірно, буде спрямоване на ключові стратегічні сектори, відкидаючи при цьому повсюдне підвищення тарифів, якого вимагав колишній американський лідер Дональд Трамп.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таке рішення є кульмінацією перегляду тарифів, уперше запроваджених за часів Трампа, починаючи з 2018 року. Нові тарифи будуть зосереджені на таких галузях, як виробництво електромобілів, акумуляторів і сонячних батарей, при цьому чинні тарифи також здебільшого будуть збережені. Оголошення заплановане на вівторок, 14 травня.

Хоча рішення може бути відкладено, воно є одним із найбільших кроків Байдена в економічній конкуренції з Китаєм і ґрунтується на його заклику минулого місяця підвищити тарифи на китайську сталь та алюміній.

Стратегія китайського лідера Сі Цзіньпіна, спрямована на нарощування виробництва, щоб зупинити економічний спад в країні, викликала тривогу за кордоном. Лідери США і Європейського Союзу дорікають Пекіну за державні субсидії Китаю, які, за їхніми словами, стимулюють потік дешевого експорту, загрожуючи робочим місцям на їхніх ринках.

Нові тарифи США, ймовірно, матимуть незначний безпосередній вплив на китайські компанії, оскільки їхні гіганти з виробництва електромобілів здебільшого ізольовані від американського ринку автомобільними тарифами. Крім того, деякі компанії Китаю експортують до США з третіх країн, щоб уникнути обмежень.

Однак Байден і його суперник Трамп намагаються показати себе жорсткими щодо Пекіна на тлі виборів у листопаді. Трамп обіцяв підвищити тарифи в разі переобрання, заявляючи про 60% мито на весь китайський імпорт. Багато демократів відкидають такий підхід, частково через те, що він призведе до підвищення цін для американських споживачів.

Під час адміністрації Трампа Вашингтон і Пекін були втягнуті в торговельну війну.

Сенатор США республіканець Чак Грасслі заявив, що очікує від Пекіна відповідної реакції на майбутні заходи.

"Ми знаємо, як відреагував Китай, коли Трамп запровадив тарифи. Вони вдарили по сільському господарству. Я не можу бути впевненим, що Китай вдарить по сільському господарству так само, але він завдасть удару у відповідь", - зазначи сенатор.