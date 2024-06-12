Байден погодив передачу Україні ще одного Patriot – NYT

Система ППО може стати на захист України за лічені дні, бо нині перебуває в Польщі.

Адміністрація президента США Джо Байдена погодила надання Україні другої системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише The New York Times.

Рішення було ухвалене після низки обговорень та зустрічей щодо того, як задовольнити запит нашої країни на захист її неба, не зменшивши боєздатність американських військ.

Зрештою було вирішено, що до України вирушить система Patriot, яка нині перебуває в Польщі і забезпечує там захист для ротаційних американських військових. Ці армійці повернуться додому.

Чиновники у Вашингтоні переконані, що комплекс може бути розгорнутий в Україні буквально за лічені дні.

В адміністрації Байдена сподіваються, що цей крок підштовхне інші країни, які мають у своєму розпорядженні Patriot "піти на ризик, зменшивши свій захист, адже українці потребують його більше".