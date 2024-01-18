Байден погодився посилити імміграційну політику, щоб забезпечити допомогу Україні - WSJ

Як зазначають журналісти, за свою довгу кар’єру Байден не брав участі в боротьбі за імміграційну реформу. Зараз він опинився в епіцентрі подій.

Президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб забезпечити допомогу Україні.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Імміграційна угода, яку розробляють у Сенаті, обмежить можливість мігрантів шукати притулку на південному кордоні.

"Поступка Білого дому, за словами деяких прогресивних людей, показує, що лівосторонній зсув президента Байдена щодо імміграції став переламом у його довгій політичній кар’єрі", — йдеться у джерелі.

Видання зазначає, що угода, яка прийде в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїлю, вже стикнулася з великими труднощами на Капітолійському пагорбі, оскільки республіканці Палати представників висувають все жорсткіші вимоги.

Як повідомляє WSJ, поступки Байдена свідчать не лише про прагнення забезпечити допомогу Україні, але і його рейтингом серед американців.

Видання із посиланням на опитування CBS News зазначає: 68% громадян сказали, що не схвалюють його міграційної політики, а також 63% хочуть, щоби президент посилив її.

За всі свою 50-річну політичну кар’єру Байден рідко брався за складне питання імміграційної політики чи підтримував помірковану позицію щодо неї.

Впродовж його головування адміністрація намагалася приборкати зростання кількості мігрантів на південному кордоні. Проте республіканці взялися за це питання, і, як очікується, двопартійна угода може припинити дискусії.