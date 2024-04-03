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Байден поговорив із Сі про конфлікти від України до Тихого океану

03 квітня 2024, 10:24
Байден поговорив із Сі про конфлікти від України до Тихого океану
Pool
У розмові із Сі Цзіньпіном президент Байден прагнув зберегти стабільність відносин, але також висловив занепокоєння щодо дій Пекіна навколо Тайваню, Південно-Китайського моря і росії.

Про це йдеться в статті The New York Times.

Джо Байден і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої обговорили американсько-китайські відносини, а також війну в Україні. 

В Білому домі зазначили, що Байден говорив про боротьбу з виробництвом наркотиків, конфлікт на Близькому Сході, ядерну програму Північної Кореї і підтримку Китаєм росії. 

За словами Джона Кірбі, також вони торкнулися теми несправедливої торгової політики, затриманих американців і блокування TikTok.

Бесіда була радше "контрольною зустріччю" перед візитом міністра фінансів і держсекретаря до Китаю. 

Також Байден хотів наголосити, що Китай не повинен допомагати кремлю у відновленні військово-промислової бази - КНР взяла на себе частину торгівлі, яку припинили європейські країни, що дало змогу москві відновити можливості з виробництва зброї.

Білий дім попередив Китай, щоб він приборкав кораблі берегової охорони, які обстрілюють з водометів філіппінські кораблі в спірних водах Південно-Китайського моря. 

В адміністрації додали, що китайські військові провокаційно використовують літаки та кораблі поблизу Тайваню. При цьому Байден підтвердив, що США дотримуються "політики одного Китаю".

Сі у відповідь сказав, що тайванське питання - це "перша червона лінія", яку не можна переступати у відносинах між країнами, тож США мають вдатися до "конкретних дій" і продемонструвати готовність не підтримувати незалежність Тайваню. Китайський лідер розкритикував "нескінченний потік заходів", яких вживають Штати для придушення економіки, науки і технологій Китаю.

За словами глави КНР, американський президент також хотів, щоб Китай попросив Іран зупинити хутистів від нападів на торгові судна в Червоному морі.

 
СШАКитайтелефонна розмоваДжо БайденСі Цзіньпін

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