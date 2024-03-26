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ПОЛІТИКА

Байден покращує позиції у ключових штатах перед виборами у США – Bloomberg

26 березня 2024, 15:54
Байден покращує позиції у ключових штатах перед виборами у США – Bloomberg
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
Позитивні для Байдена зрушення відбуваються після п'яти місяців стабільного лідерства Трампа у "хитких" штатах.

Президент США Джо Байден випереджає Дональда Трампа у шести із семи ключових штатів, що вагаються, причому принаймні у двох із них – значно.

Про це йдеться в опитуванні Bloomberg News/Morning Consult .

Зміна відбулася після п'яти місяців в основному лідерства Трампа і послідувала послання президента про стан у країні, яке згуртувало демократів і, схоже, пом'якшило побоювання з приводу віку Байдена.

Зсув був значним у Вісконсіні, де Байден випереджає Трампа на один пункт після відставання від нього на чотири пункти у лютому, і в Пенсільванії, де кандидати зрівнялися після того, як минулого місяця Трамп лідирував на шість пунктів. Вони також зрівнялися у Мічигані.

Як зазначає Bloomberg, ще надто рано говорити про те, чи є покращення показників разовим підвищенням чи початком довгострокових змін у передвиборчих перегонах. Байден продовжує відставати від Трампа у чотирьох найважливіших штатах.

Оптимістичніші цифри Байдена прийшли в переломний момент у передвиборчій кампанії. Трамп в даний час відчуває брак коштів на передвиборчу кампанію і проводить менше мітингів і заходів, в той час як чинний президент активізував свою кампанію з переобрання і атакує штати, що коливаються, включаючи поїздку до Північної Кароліни.

Опитування також показує, що споживачі краще ставляться до національної економіки, при цьому кількість виборців у штатах, що вагаються, поступово збільшується, які кажуть, що вона знаходиться на правильному шляху.

Опитування проводилося 8 березня, наступного дня після того, як Байден виголосив енергійну та незвичайно політичну промову перед Конгресом. Він називав Трамп не інакше як "моїм попередником", з таких питань, як зовнішня політика, права на аборти, кордон та контроль над зброєю.

Більше третини виборців заявили, що нещодавно бачили позитивні новини про Байдена, що є найвищим рівнем з початку опитувань у жовтні.

Ця мова, можливо, допомогла подолати одну з найбільших перешкод передвиборної кампанії Байдена: побоювання щодо його віку. Близько шести з десяти виборців заявили, що кандидати на посаду віце-президента будуть важливішими цього року, оскільки Байдену в день виборів буде 81 рік, а Трампу - 78. Це на сім пунктів менше, ніж у лютневому опитуванні, яке було проведено незабаром. після доповіді спеціального прокурора, в якій Байден названий "літньою людиною з поганою пам'яттю".

В ході опитування Bloomberg News/Morning Consult було опитано 4932 зареєстрованих виборців у семи штатах: 796 зареєстрованих виборців в Аризоні, 788 у Джорджії, 698 у Мічигані, 447 у Неваді, 699 у Північній Кароліні, 807 в Пенсильванії і 697 в Вісконсіні. Опитування проводили онлайн, починаючи з 8 березня.

Нагадаємо, вибори президента США намічені на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден.

ТрампВибори в СШАБайден США

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