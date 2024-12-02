Байден помилував свого сина – Трамп відреагував

Помилування відбулось одразу за двома кримінальними справами.

В неділю, 1 грудня, президент США Джо Байден заявив, що помилував свого сина Гантера Байдена.

Цього місяця йому мали винести вирок за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї та ухиленням від сплати податків, повідомив Білий дім на своєму сайті.

"Сьогодні я підписав помилування для мого сина Гантера. З того дня, як я вступив на посаду, я сказав, що не втручатимуся в прийняття рішень Міністерством юстиції, і я дотримався свого слова, навіть коли я спостерігав, як мого сина вибірково і несправедливо переслідували", - написано в заяві.

У відповідь на ухвалене рішення Гантер Байден сказав, що після помилування присвятить життя допомоги людям залежністю.

Варто додати, що офіційне помилування не може бути скасовано новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Разом з тим, помилувавши свого сина, Байден порушив публічну обіцянку, яку він давав до і після виходу з президентських перегонів 2024 року.

"Президент та його головний представник у Білому домі недвозначно заявили, що в тому числі після перемоги Трампа на виборах 2024 року, що він не помилує Гантера Байдена і не пом'якшить йому вирок", - пишуть ЗМІ.

Помилування означає, що Хантера Байдена не буде засуджено за свої злочини. Ухвалене рішення виключає будь-яку можливість його ув'язнення, що було можливо раніше. CNN припускає, що судді у справах Хантера молодшого, ймовірно, скасують слухання щодо вироку, які були заплановані на 12 грудня у справі про зброю та 16 грудня у справі про податки.

В той же час, новообраний американський президент Дональд Трамп заявив, що рішення Джо Байдена помилувати свого сина Гантера Байдена є "кричущим зловживанням владою" і "порушенням правосуддя".

"Чи включає помилування, яке дав Джо Гантеру, тих, кого я називаю "заручниками 6 січня", які вже кілька років перебувають в ув’язненні? Це кричуще зловживання і порушення правосуддя!", - заявив Трамп.