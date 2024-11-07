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Байден пообіцяв Трампу "мирну і впорядковану передачу влади"

07 листопада 2024, 19:33
Байден пообіцяв Трампу
Окремо Байден наголосив на необхідності для всіх американців прийняти результати виборів
Президент США Джо Байден наголосив на необхідності мирної передачі влади майбутній адміністрації Дональда Трампа і запевнив, що сприятиме цьому.
 
Про це він сказав у зверненні, передає "Європейська правда".
 
Байден підкреслив, що Сполучені Штати є демократією, де "воля народу завжди бере гору", маючи на увазі перемогу Трампа на виборах.
 
"Учора я поговорив з обраним президентом Трампом і привітав його з перемогою і запевнив, що доручив усій своїй адміністрації працювати з його командою для забезпечення мирної та впорядкованої передачі влади. Це те, на що заслуговує американський народ", – додав він.
 
Також американський президент відзначив кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс, яка вела "натхненну кампанію" та "повністю вклалась" у неї.
 
Окремо Байден наголосив на необхідності для всіх американців прийняти результати виборів, незалежно від того, чи переміг їхній кандидат.
 
"Як я не раз казав: не можна любити країну, тільки коли виграєш; не можна любити ближнього свого, тільки коли ти з ним погоджуєшся. Сподіваюсь, незалежно від того, за кого віддали голос, ми можемо це зробити: бачити одне в одному не ворогів, а співгромадян, знизити градус напруги", – закликав президент США.
ТрампДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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