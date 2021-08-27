ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден після терактів біля аеропорту Кабула, в результаті яких загинули щонайменше 13 військових США і 90 афганців, пообіцяв, що терористи заплатять за смертоносні атаки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден пообіцяв відплату за подвійний теракт у Кабулі
Тим, хто здійснив цей напад, а також всім, хто бажає Америці шкоди: знайте, ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми вистежимо вас і примусимо заплатити
Фото: The White House
Про це Байден заявив у своєму екстреному зверненні в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Тим, хто здійснив цей напад, а також всім, хто бажає Америці шкоди: знайте, ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми вистежимо вас і примусимо заплатити", - заявив американський президент.
Він сказав, що США відомо, ким є нападники, і він готовий надати додаткові сили, якщо це необхідно для відповіді на останні атаки. Байден також визнав, що терактів надалі може бути ще більше.
"Я також наказав своїм командирам розробити оперативні плани із завдання ударів по активах, керівництву та об'єктах організації ІДІЛ-К. Ми відповімо з силою і точністю у свій час, в обраному нами місці і в обраний нами момент", - заявив Байден.
Попри атаки, США завершать свою місію щодо вивезення "якомога більшої кількості людей" до 31 серпня, сказав Байден.
Понад 100 людей загинули, в тому числі щонайменше 13 військовослужбовців США та 90 афганців, в результаті нападів терористів-смертників в районі аеропорту Кабула в четвер.
Американська влада покладає відповідальність за вибухи на терористичну організацію ІДІЛ.
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