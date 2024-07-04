Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах 2024 року

За даними ЗМІ, Джо Байден зокрема поговорив з 24 губернаторами-демократами.

Чинний президент США Джо Байден пообіцяв не знімати свою кандидатуру з виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Вказано, що він підтвердив свої наміри балотуватися на наступний термін під час дзвінків зі співробітниками передвиборчої кампанії та зустрічей із законодавцями і губернаторами-демократами. Таким чином Байден намагався відкинути заклики відмовитися від президентських виборів після невдалого виступу на дебатах з Дональдом Трампом.

За словами двох джерел інформагентства, знайомих із ситуацією, Байден зателефонував стурбованим членам своєї передвиборчої команди та сказав, що нікуди не збирається. Крім того, в рамках передвиборчої кампанії Байден розіслав лист, у якому закликав прихильників "скинутися кількома доларами", аби перемогти свого опонента-республіканця Дональда Трампа.

"Ніхто мене не виштовхує. Я нікуди не йду. Я буду в цих перегонах до кінця", – додав Байден у листі.

Ввечері, 3 липня, президент провів віртуальну та особисту зустріч з 24 губернаторами-демократами, аби запевнити їх, що готовий виконувати свою роль прапороносця партії. Лише троє губернаторів – лідери штатів Нью-Йорк, Міннесота та Меріленд – зустрілися з журналістами після цього й пообіцяли підтримати Байдена. Розмову з президентом вони назвали чесною дискусією про невдалі дебати.

"Президент завжди прикривав наші спини. Тепер ми прикриємо його спину", – заявив губернатор Меріленду Вес Мур.

Губернатор Міннесоти Тім Вальц, голова Асоціації губернаторів-демократів, сказав, що виступ Байдена на дебатах у четвер ввечері проти колишнього президента Трампа був поганим. Але при цьому він додав, що вважає Байдена придатним для роботи на посаді.

Раніше повідомлялось, що Байден уперше допустив, що, можливо, не зможе врятувати свою кандидатуру на виборах, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.

За даним опитування Reuters і Ipsos, Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп мають рівні шанси у боротьбі за Білий дім. Під час опитування кожен кандидат отримав 40% підтримки. У середині червня у такому самому опитуванні результати були 41% на 39% на користь Трампа. Ще 20% респондентів досі не впевнені у тому, кого оберуть на виборах у листопаді.

У випадку з дебатами, то 83% демократів і 97% республіканців погодилися, що Байден «спіткнувся» і "здавалося, показав свій вік" під час 90-хвилинного змагання, тоді як лише 58% демократів і 11% республіканців сказали те саме про Трампа.