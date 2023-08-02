Байден попросить Конгрес профінансувати зброю для Тайваню з бюджету України – FT

Запит Білого дому покликаний прискорити передачу зброї острову на тлі зростання загрози з боку Китаю.

Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту для України, прагнучи прискорити постачання зброї острову на тлі зростання загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє Financial Times.

Якщо Конгрес це схвалить, то Тайвань вперше отримає зброю через систему, яку фінансують платники податків США — "іноземне військове фінансування". Очікується, що Білий дім надасть запит цього місяця.

Запит надійшов після того, як Байден розпорядився виділити 345 мільйонів для військової допомоги Тайваню — для переносних зенітно-ракетних комплексів, вогнепальної зброї, а також засобів розвідки та спостереження.

За даними Американсько-тайванської ділової ради, Тайбей все ще очікує на постачання зброї на суму 23 млрд доларів, в тому числі ракет і розвідувальних безпілотників, які були схвалені різними адміністраціями США. Про деякі продажі було оголошено понад п'ять років тому. Американське військове командування часто висловлювало розчарування повільною передачею зброї Тайваню для посилення його безпеки.

Білий дім відмовився коментувати або розкривати деталі про те, скільки грошей буде передбачати запит для Тайваню.

Голосування щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першим випробуванням на підтримку Києва в нинішньому скликанні Конгресу.

Минулого року Конгрес ухвалив закон, який затвердив виділення Тайваню "іноземного військового фінансування" у розмірі $10 млрд протягом п'яти років. Це був би перший випадок, коли американські платники податків фінансували б озброєння для Тайваню. Але закон про асигнування Конгресу не санкціонував виділення коштів у межах “іноземного військового фінансування".

"Спостерігачі уважно стежать за тим, чи вдасться Конгресу цього року вкласти свої гроші туди, куди він хоче. Додаткові кошти - це, мабуть, найкращий шанс зробити це", - додав Купер.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Пекін "рішуче виступає проти військових зв'язків США з Тайванем і надання зброї Тайваню". Китай закликав Вашингтон "припинити створювати ризики для миру і стабільності в Тайванській протоці".