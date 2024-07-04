Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Байден повідомив губернаторам, що пройшов медичний огляд

04 липня 2024, 09:42
Байден повідомив губернаторам, що пройшов медичний огляд
Він узяв відповідальність за свій поганий виступ на дебатах.

Президент США Джо Байден під час приватної зустрічі повідомив двом десяткам губернаторам-демократам, що він пройшов медичний огляд після дебатів із Дональдом Трампом і "почувається добре",

Про це пише Politico з посиланням на трьох людей, знайомих із перебігом розмови.

Під час годинної зустрічі, викликаної зростаючим занепокоєнням щодо його здоров'я і політичної життєздатності, один з губернаторів запитав Байдена про його фізичний стан. Президент згадав, що останніми днями пройшов обстеження, і запевнив, що він залишається в доброму здоров'ї.

Двоє губернаторів ‒ Мішель Лужан Грішем з Нью-Мексико і Джанет Міллз з Мейну ‒ висловили Байдену занепокоєння, чи зможе він все ще перемогти в їхніх штатах, де переважають демократи. У 2020 році Байден обійшов Трампа у Нью-Мексико на 11%, а в штаті Мен - на 9%.

Зустріч з губернаторами ознаменувала собою останні зусилля Байдена, спрямовані на збереження привабливості його кандидатури на виборах. Напередодні він провів відеодзвінок зі співробітниками передвиборчої кампанії і Національного комітету Демократичної партії і зазначив, що його "ніхто не змушує покидати гонку".

Після зустрічі губернатори штату Міннесота Тім Вальц, губернатор штату Меріленд Вес Мур і губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул заявили журналістам, що вони підтримують Байдена. Хочул сказала, що всі губернатори "пообіцяли йому свою підтримку, тому що ставки не можуть бути вищими".

"Сьогодні ми побачили там хлопця, який був тим, в кого ми всі вірили, що він вперше переможе Трампа. І він переміг його", ‒ сказав Вальц, який є головою Асоціації губернаторів-демократів і був ініціатором зустрічі.

Однак у приватних розмовах щонайменше двоє посадовців висловили занепокоєння щодо невизначеності подальшого шляху Байдена.

Під час зустрічі Байден взяв на себе відповідальність за свій поганий виступ на дебатах, сказавши губернаторам, що не послухав співробітників, які просили його скоротити свій графік перед виступом.

Він також визнав, що його передвиборчі меседжі потребують доопрацювання, заявивши, що йому потрібно більше говорити про те, що впливає на виборців, і менше про статистику.

Водночас губернатори закликали Байдена більше зосередитися на економічних питаннях, а не на зовнішній політиці. Віцепрезидентка США Камала Гарріс закрила зустріч із закликом до єдності.

Велика країна, флагман Заходу ‒ Сполучені Штати Америки, не спромоглася знайти інших кандидатів на пост лідера вільного світу окрім двох дуже літніх політиків, ще один президентський термін кожного з яких бентежить не лише Америку, а й всю планету. 

Перші в цій президентській кампанії в США теледебати можна охаректизувати одним словом ‒ "пєчалька".

Джо БайденВибори в США

Останні матеріали

Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Політика
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Переклад iPress – 04 липня 2024, 08:46
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Політика
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 03 липня 2024, 08:35
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Політика
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Переклад iPress – 02 липня 2024, 15:00
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Політика
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2024, 11:40
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Cуспільство
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Переклад iPress – 02 липня 2024, 01:12
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Політика
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 липня 2024, 15:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється