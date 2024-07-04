Байден повідомив губернаторам, що пройшов медичний огляд

Він узяв відповідальність за свій поганий виступ на дебатах.

Президент США Джо Байден під час приватної зустрічі повідомив двом десяткам губернаторам-демократам, що він пройшов медичний огляд після дебатів із Дональдом Трампом і "почувається добре",

Про це пише Politico з посиланням на трьох людей, знайомих із перебігом розмови.

Під час годинної зустрічі, викликаної зростаючим занепокоєнням щодо його здоров'я і політичної життєздатності, один з губернаторів запитав Байдена про його фізичний стан. Президент згадав, що останніми днями пройшов обстеження, і запевнив, що він залишається в доброму здоров'ї.

Двоє губернаторів ‒ Мішель Лужан Грішем з Нью-Мексико і Джанет Міллз з Мейну ‒ висловили Байдену занепокоєння, чи зможе він все ще перемогти в їхніх штатах, де переважають демократи. У 2020 році Байден обійшов Трампа у Нью-Мексико на 11%, а в штаті Мен - на 9%.

Зустріч з губернаторами ознаменувала собою останні зусилля Байдена, спрямовані на збереження привабливості його кандидатури на виборах. Напередодні він провів відеодзвінок зі співробітниками передвиборчої кампанії і Національного комітету Демократичної партії і зазначив, що його "ніхто не змушує покидати гонку".

Після зустрічі губернатори штату Міннесота Тім Вальц, губернатор штату Меріленд Вес Мур і губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул заявили журналістам, що вони підтримують Байдена. Хочул сказала, що всі губернатори "пообіцяли йому свою підтримку, тому що ставки не можуть бути вищими".

"Сьогодні ми побачили там хлопця, який був тим, в кого ми всі вірили, що він вперше переможе Трампа. І він переміг його", ‒ сказав Вальц, який є головою Асоціації губернаторів-демократів і був ініціатором зустрічі.

Однак у приватних розмовах щонайменше двоє посадовців висловили занепокоєння щодо невизначеності подальшого шляху Байдена.

Під час зустрічі Байден взяв на себе відповідальність за свій поганий виступ на дебатах, сказавши губернаторам, що не послухав співробітників, які просили його скоротити свій графік перед виступом.

Він також визнав, що його передвиборчі меседжі потребують доопрацювання, заявивши, що йому потрібно більше говорити про те, що впливає на виборців, і менше про статистику.

Водночас губернатори закликали Байдена більше зосередитися на економічних питаннях, а не на зовнішній політиці. Віцепрезидентка США Камала Гарріс закрила зустріч із закликом до єдності.

Велика країна, флагман Заходу ‒ Сполучені Штати Америки, не спромоглася знайти інших кандидатів на пост лідера вільного світу окрім двох дуже літніх політиків, ще один президентський термін кожного з яких бентежить не лише Америку, а й всю планету.

Перші в цій президентській кампанії в США теледебати можна охаректизувати одним словом ‒ "пєчалька".