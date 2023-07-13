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Байден пояснив, чому путіну не варто сподіватися на розпад НАТО

13 липня 2023, 09:13
Байден пояснив, чому путіну не варто сподіватися на розпад НАТО
Фото: Mind.ua
У кремлі зробили ставку на розпал НАТО ще минулого року, коли ухвалили рішення про напад на Україну.

російський диктатор владімір путін все ще сподівається, що його війна проти України призведе до розпаду НАТО, але він помиляється.

Про це заявив президент США Джон Байден під час пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

Він зазначив, що у кремлі зробили ставку на розпад НАТО ще торік, коли ухвалили рішення про повномасштабний напад на Україну.

"Він думав, що демократичні лідери виявляться слабкими. Він помилився. Насправді тепер Північноатлантичний альянс сильніший, енергійніший і згуртованіший, ніж будь-коли", - наголосив президент США. 

Крім того, президент США Джон Байден зазначив, що українці захищають свою територію "з неймовірною гідністю".

"Народ України залишається незламним", - додав лідер США.

Байден додав, що російський диктатор все ще сподівається на блок НАТО не витримає та розпадеться, але ця ставка путіна є поганою.

війна в УкраїніБайден.СШАросія окупантисаміт НАТО

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